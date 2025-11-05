mercoledì, Novembre 5, 2025
Appignano

Lettere dalla Prima guerra mondiale scritte dai custodi della memoria di Appignano

Alunni e alunne dell'istituto comprensivo "Luca della Robbia" si sono immedesimati nei soldati di cui hanno letto i diari e nei loro familiari. Sono stati protagonisti e protagoniste alle celebrazioni dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

116
Sindaco Calamita con gli studenti che leggono le loro lettere scritte nei panni di soldati e parenti della prima guerra mondiale
Sindaco Calamita con gli studenti che leggono le loro lettere scritte nei panni di soldati e parenti della prima guerra mondiale

Studenti di Appignano sono immedesimati e immedesimate in soldati, genitori e fidanzati della Prima guerra mondiale, leggendo lettere e poesie al Monumento ai Caduti.

In prima fila per le celebrazioni dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate gli alunni  e le alunne dell’Istituto comprensivo “Luca della Robbia” di Appignano, protagonisti di una commemorazione intensa e commovente.

La cerimonia

Alla presenza del sindaco Mariano Calamita e della sindaca dei ragazzi Matilde Angeloni di numerose autorità cittadine, oltre venti bambini e bambine delle classi quinte della scuola primaria hanno letto, davanti alla corona d’alloro deposta al Monumento ai Caduti, lettere elaborate dopo un approfondito percorso didattico scolastico.

Il sindaco Mariano Calamita con gli studenti dell'Istituto Luca della Robbia Appignano
Il sindaco Mariano Calamita con gli studenti dell’Istituto Luca della Robbia Appignano

I diari della Prima Guerra Mondiale

Guidati dalle insegnanti,  hanno visto documentari e letto con attenzione i diari dei soldati della Prima guerra mondiale, confrontandosi con testimonianze storiche e ponendosi in empatia con le vicende di oltre un secolo fa. Immedesimandosi nei panni di soldati, madri, padri, parenti e fidanzati, hanno così composto loro stessi lettere che esprimono le paure, le speranze e le emozioni di chi visse quegli anni tragici.

Una delle lettere dalla prima Guerra Mondiale
Una delle lettere scritte da studenti

«Ricordare chi ha sacrificato la propria vita significa riconoscere il valore della pace e della libertà che oggi godiamo. – ha spiegato l’insegnante Federica Arcangeli – In un momento storico segnato da crisi e conflitti, è fondamentale che i giovani comprendano il prezzo di quei valori e coltivino la memoria come antidoto all’indifferenza. La partecipazione attiva dei nostri studenti sia al percorso didattico che alle celebrazioni, dimostra che la scuola resta il luogo migliore per trasmettere responsabilità civica, empatia e speranza: educare le nuove generazioni alla memoria è il modo migliore per onorare i caduti e formare cittadini consapevoli per un futuro più giusto e pacifico».

Una delle lettere dalla prima Guerra Mondiale

Le letture, intense e commoventi, si sono concluse, tra le note dell’Inno d’Italia suonato dal Corpo Bandistico Città di Appignano, con la poesia “Sorridere alla vita” di Battista Cherubini, reduce della Grande Guerra, scelta per il suo messaggio di resilienza e speranza: un invito a non arrendersi di fronte alla sofferenza e a guardare con fiducia al futuro.

Leggi le lettere degli studenti

